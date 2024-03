Prowadzenie uskrzydliło piłkarzy Manchesteru United. W 11. minucie Onana ponownie długim podaniem próbował uruchomić na lewym skrzydle Rashforda, ale piłka wyszła poza boisko. Po kilku minutach Rashford po błędzie gracza City miał kolejną szansę na groźną akcję, ale nie opanował piłki.

W 19. minucie mogło być 1:1, jednak Phil Foden został zatrzymany przez Onanę. Siedem minut później przed kolejną szansą stanął Rashford. Potem znów atakowali gospodarze. Bernardo Silva odegrał do Jeremy'ego Doku, ale Belg spudłował. Do tego czasu gwiazdor Manchesteru City Erling Haaland miał tylko sześć kontaktów z piłką.

Fatalne pudło Erlinga Haalanda. Jak Norweg mógł tego nie trafić?

W 45. minucie lider klasyfikacji strzelców Premier League powinien był doprowadzić do remisu. Z prawej strony pola karnego głową dogrywał Foden, a Haaland, który musiał tylko skierować piłkę do pustej bramki, spudłował z odległości ok. 1 metra, przenosząc futbolówkę lewą nogą nad poprzeczką. Według Sky Sports, Haaland miał w tej sytuacji większą szansę na zdobycie bramki (xG 0,89) niż przy rzucie karnym.

W 45. minucie meczu Manchester City - Manchester United Erling Haaland nie mógł uwierzć, że nie zdobył gola Paul ELLIS / AFP

W pierwszej połowie drużyna Manchesteru City miała przewagę w posiadaniu piłki (74 do 26 proc.), strzałach (18 do 2) i strzałach celnych (3 do 1), jednak to goście prowadzili. Po raz drugi w historii odkąd od sezonu 2003/2004 firma Opta zbiera te dane, w ciągu pierwszej połowy meczu Premier League jedna z drużyn musiała mierzyć się z 18 strzałami, poprzednio wyzwanie to stanęło w marcu 2009 r. przed piłkarzami Fulham.