Kwaśniewski ocenił, że rozliczanie PKOl i związków sportowych, zapowiedziane przez ministra sportu Sławomira Nitrasa, może niewiele zmienić, ponieważ „jeżeli chcemy zająć się poważnie systemową reformą sportu, to potrzeba dyskusji z udziałem ministra sportu, prezesa PKOl, najważniejszych związków sportowych, przedstawicieli AWF i dziennikarzy, bo wielu z was doskonale widzi problemy z bliska”. – Tylko nad tym wszystkim musi być premier lub prezydent – zaznaczył.



Czytaj więcej Komentarze Mirosław Żukowski: Poolimpijska melancholia. Paryż 2024 to były bardzo słabe dla Polski igrzyska W Paryżu w klasyfikacji medalowej zajęliśmy 42. miejsce – najniższe od czasu, gdy reprezentacja Polski bierze udział w olimpijskiej rywalizacji, a zaczęła równo 100 lat temu. Zapłakane oczy Igi Świątek po wygranym meczu o brąz są polskim symbolem tych igrzysk – nawet jeśli przekonujemy samych siebie, że mamy się z czego cieszyć, jest to radość przez łzy.

– Natomiast jeśli zostanie tak, jak jest, to skończy się wzajemnymi pretensjami i nic z tego nie wyniknie dla przyszłości sportu. Choć moim zdaniem na żadne cuda nie ma co czekać, bo ich w najbliższych latach nie będzie. W Los Angeles w 2028 r. wynik medalowy może być podobny. Nie widzę dzisiaj żadnych przesłanek ku temu, żeby przewidywać radykalnie lepszy wynik za cztery lata. Ci sportowcy, którzy tam wystąpią, już są, trenują. Proszę spojrzeć na wyniki młodych ludzi, także juniorów. Widać, że przewaga świata jest bardzo duża – tłumaczył Aleksander Kwaśniewski. W jego ocenie „w Paryżu mogło być kilka medali więcej”, ale nie zmieniłoby to obrazu polskiego sportu. – Od lat jesteśmy na poziomie plus minus dziesięciu. Za to spadamy w klasyfikacji ogólnej. W Paryżu było 42. miejsce, tak źle jeszcze nie było – zwrócił uwagę.