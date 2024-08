Paryż 2024. Angelika Szymańska broni Meksykanki, z którą przegrała. "Pracowita i zdeterminowana kobieta"

"Rozumiem, że niektóre wiadomości miały na celu pocieszyć mnie i podnieść na duchu, jednak nie akceptuję i nie popieram żadnych form hejtu, który spływa na moją przeciwniczkę” – czytamy we wpisie opublikowanym przez polską sportsmenkę w serwisie społecznościowym Facebook.

Jak zaznaczyła Szymańska, „w jej przypadku wszelkie oskarżenia i insynuacje są nietrafione”. „Znamy się od lat, trenujemy na razem na campach międzynarodowych i wiem, że Prisca jest pracowitą i zdeterminowaną kobietą, która w pełni zasłużyła na swój wczorajszy sukces - czytamy we wpisie opublikowanym przez polską sportsmenkę w serwisie społecznościowym Instagram” – podkreśliła polska judoczka.

Szymańska zaapelowała także do kibiców, by „nie kwestionowali w taki sposób jej zwycięstwa”. - W ogóle do głowy mi nie przyszło, by porównać ją do mężczyzny — powiedziała w rozmowie z Interią. - Znamy się od bardzo dawna, od wielu lat rywalizujemy i naprawdę nie przyszło mi nigdy do głowy, by mogła wykazywać jakiekolwiek cechy męskie. Jest to kobieta w krótkich włosach, ale żadnego podobieństwa do mężczyzny bym się nie doszukiwała — dodała.

Paryż 2024. Angelika Szymańska przegrała w drugiej walce

30 lipca Judoczka Angelika Szymańska przegrała w drugiej rundzie turnieju olimpijskiego z Meksykanką Priscą Acalaraz Aviti. Polka była w Paryżu jedną z kandydatek do złotego medalu w kategorii 63 kg.