Paryż 2024. Magda Linette zakończyła mecz z kontuzją. Czy zagra w deblu?

Wielki dramat Polki w drugim secie

Paolini okazał się już przeszkodą nie do przejścia. Czy ze względu na wyższą tenisową jakość, czy z powodu nagromadzonego zmęczenia? Włoszka zaprezentowała te same umiejętności, co dwa miesiące temu w paryskim turnieju. Znakomicie się poruszała, przewidywała sytuacje na korcie i potrafiła w odpowiednim momencie zaatakować. Nie grała rewelacyjnie, ale to wystarczyło. Poza początkiem spotkania Polka nie miała w starciu z tak solidnie grającą zawodniczką wielu atutów.

Do tego w drugim secie pojawiły się kłopoty ze zdrowiem. W trzecim gemie Linette źle stanęła na nodze. Nienaturalny skręt przy próbie odbioru piłki wywołał ból i uczucie dyskomfortu. Kulała, grała z grymasem cierpienia na twarzy, ale grała, nie poddała się. Od stanu 1:1 nie była już w stanie wygrać gema, choć przy serwisie Polki każdy z nich był zacięty. Mecz zakończył się po godzinie i 21 minutach.

Czy Magda Linette zagra w deblu?

Linette odpadła z turnieju singla, ale przed nią jeszcze występ w deblu. W poniedziałek po południu zagra w parze z Alicją Rosolską. Rywalkami Polek będą Ukrainki Marta Kostjuk i Dajana Jastremska.

Najważniejsze pytanie, czy wobec urazu jakiego doznała poznanianka w meczu z Paolinim, będzie mogła przystąpić do tej konkurencji.