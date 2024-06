Polska-Francja 1:1. Łukasz Skorupski: Możemy wracać z tego meczu z podniesioną głową

Skorupski został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu z Francją. – Dedykuję tę nagrodę całej naszej drużynie, bo wszyscy ciężko się napracowaliśmy – powiedział.

Euro 2024: Graliśmy z wicemistrzem świata, więc nie mamy się czego wstydzić

Jak tłumaczył zawodnik, Polacy mogą być zadowoleni z wyniku spotkania. – To ten wynik pójdzie w świat, a nie to, co działo się w poszczególnych minutach meczu – mówił. – Graliśmy z wicemistrzem świata, więc nie mamy się czego wstydzić. Możemy wracać do domu z podniesioną głową – dodał.

Przekonywał, że każdy na boisku wykonywał swoją pracę. – Tak samo jak ja robiłem to, co do mnie należy, podobnie jak wszyscy moi koledzy – powiedział.

Dodał, że ostatni mecz Polaków na Euro 2024 daje pewne powody do zadowolenia. – Przykro mi, że odpadliśmy, ale mam nadzieję, że dostarczyliśmy kibicom dużo rozrywki – powiedział. – Wracamy z punktem po bardzo dobrym meczu i mam nadzieję, że kibice nam wybaczą to, że nie przeszliśmy dalej. Cieszymy się z tego remisu.