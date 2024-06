Chwile grozy podczas meczu Szkocja-Węgry. Co z Barnabásem Vargą? Nowy komunikat

W niedzielę w Stuttgarcie piłkarskie reprezentacje Szkocji i Węgier walczyły o awans z grupy A Euro 2024. Przed meczem Szkocja miała 1 punkt, a Węgry żadnego - obie drużyny potrzebowały zwycięstwa, by móc myśleć o dalszej fazie turnieju.

Czytaj więcej Euro 2024 Euro 2024. Szkoci dołączają do Polaków, Węgrzy marzą o awansie Szkoci przegrali w Stuttgarcie 0:1, tracąc bramkę w ostatnich sekundach. Pakują walizki i wracają do domu. Węgrzy liczą na korzystne wyniki w innych grupach i awans z trzeciego miejsca.

Zderzenie podczas meczu Szkocja-Węgry. Barnabás Varga padł na murawę

W 69. minucie meczu doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia - w polu karnym Szkocji zderzyli się szkocki bramkarz Angus Gunn, obrońca Anthony Ralston oraz węgierski napastnik Barnabás Varga. Węgier stracił przytomność.

Na boisku pojawiły się służby medyczne, rozstawiono też zasłony. Zawodnicy reprezentacji Węgier byli wyraźnie zdenerwowani - ich zdaniem zbyt późno na murawie pojawiły się nosze. Dominik Szoboszlai podbiegł do niosących nosze, by ich popędzić. Po dłuższej przerwie przy aplauzie kibiców obu drużyn Barnabás Varga został zniesiony na noszach, a następnie przetransportowany do karetki pogotowia i odwieziony do szpitala.