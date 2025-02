Manchester City kontra Real Madryt. Jeden procent nadziei

Omar Marmoush, „Faraon Manchesteru”

Potwierdził, że nieprzypadkowo był jednym z najlepszych strzelców Bundesligi.

Kiedy schodził z boiska, publiczność żegnała go owacją na stojąco, a klub zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie Marmousha z podpisem: „Faraon Manchesteru”.

– Przypomniałem sobie całą ciężką pracę, jaką wykonałem, trudności, z którymi musiałem sobie poradzić, by dotrzeć do jednego z największych klubów na świecie. Teraz wreszcie czuję, że jestem jego częścią – opowiadał Marmoush.

Już jest porównywany do Mohameda Salaha. Kolega z kadry stał się dla niego wzorem. – On jest nie tylko niesamowitym piłkarzem, ale także liderem i inspiracją dla nas wszystkich. Obserwowanie, jak trenuje, jak podchodzi do futbolu to za każdym razem cenne doświadczenie. Udało mu się zostać jednym z trzech najlepszych zawodników na świecie i to jest coś, co również chcę osiągnąć – podkreśla Marmoush.

Pep Guardiola: Szanse na awans są minimalne. Ale spróbujemy

Już w niedzielę będzie miał okazję do bezpośredniej konfrontacji z Salahem, bo City podejmą w Premier League lidera Liverpool. Do ich kolejnego pojedynku mogłoby dojść także w Lidze Mistrzów, ale nie wcześniej niż w półfinale.

– Ile mamy procent szans na awans? Nie wiem, czy sięgają nawet jednego. Są minimalne. Ale oczywiście spróbujemy – mówi Guardiola.