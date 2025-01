W Chinach roboty wystartują w półmaratonie

W listopadzie ubiegłego roku robot firmy Galbot pojawił się na trasie półmaratonu w Pekinie. Biegł jednak tylko na ostatnich kilometrach, a jego zadaniem było wspieranie biegaczy, a nie rywalizacja z nimi.

Po tym historycznym debiucie kwestią czasu było kiedy dojdzie do prawdziwej sportowej walki w biegach między ludźmi i robotami. Chińczycy ogłosili właśnie, że nastąpi to w połowie kwietnia podczas zawodów w położonych na położonej na południowych przedmieściach Pekinu dzielnicy Daxing.

Dopuszczalna wymiana baterii na trasie

Regulamin przewiduje udział 12 tysięcy zawodników, ludzi i robotów, na dystansie 21,0975 m. Przewidziano nagrody dla trzech pierwszych zawodników bez podziału na kategorie.

Roboty mają mieć humanoidalny wygląd i „mechaniczną strukturę zdolną do wykonywania dwiema nogami ruchów chodzenia lub biegania”. U wysokiej od pół metra do dwóch maszyny maksymalna odległość od stawu biodrowego do podeszwy stopy powinna wynosić co najmniej 45 centymetrów.