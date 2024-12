Sportowcy kontra Andrzej Duda. Prezydent wywołał burzę i podzielił środowisko

Wątpliwości Dudy, którym dał wyraz w oświadczeniu tuż przed świętami, wzbudziły przepisy dotyczące obecności członków kadr narodowych w zarządach związków sportowych, co jego zdaniem może godzić w „demokrację zrzeszeniową”, oraz te umożliwiające odmowę finansowania za brak odpowiedniej kwoty przedstawicieli obu płci, czyli – w praktyce – co najmniej jednej kobiety w zarządzie liczącym od dwóch do pięciu członków i nie mniej niż 30 proc. w większym.

Prezydent poszedł na rękę krytykującym nowelizację działaczom. Zmiany w toku konsultacji społecznych kwestionowali przedstawiciele związków sportowych, ale kiedy jesienią w wielu z nich doszło do wyborów organów statutowych, kobiety trafiały do zarządów, choć nowa wersja ustawy miała wejść w życie dopiero 1 stycznia i to z sześciomiesięcznym vacatio legis.

Andrzej Duda i ustawa o sporcie. Jakie zmiany zablokował prezydent, odsyłając nowelizację do TK?

Duda, odsyłając projekt nowelizacji do Trybunału Konstytucyjnego, zablokował nie tylko wprowadzenie kwot i reprezentacji sportowców we władzach, ale także m. in. wsparcia dla zawodniczek w ciąży i po porodzie (zrównania ich praw z osobami na umowach o pracę), ochrony prawnej sędziów, wprowadzenia funkcji rzecznika praw zawodników oraz standardów przeciwdziałania przemocy czy dodatków dla sportowców kontynuujących naukę.

- Wróciliśmy ze świąt i dostaliśmy gorzki prezent – nie kryje minister sportu i turystyki Sławomir Nitras, dla którego nowelizacja miała być perłą w koronie pierwszego roku pracy. Szef resortu podczas piątkowej konferencji prasowej ponownie przedstawił najważniejsze punkty zmiany ustawy. Apel w sprawie nowelizacji publikowali zaś w mediach społecznościowych sami zainteresowani.