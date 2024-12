Andrzej Duda w MKOl? Maja Włoszczowska zabrała głos

Nazwisko byłej kolarki znalazło się w centrum polskiego sporu politycznego. Polski Komitet Olimpijski (PKOl) w czwartek rekomendował bowiem Andrzeja Dudę jako kandydata do roli członka MKOl, a premier Donald Tusk oraz minister sportu i turystyki Sławomir Nitras zasugerowali, że prezydent może w międzynarodowych strukturach zająć właśnie miejsce Włoszczowskiej.

To nadużycie. Dwukrotna wicemistrzyni olimpijska (2008, 2016) od 2021 roku jest tymczasową członkinią MKOl jako przedstawicielka sportowców i pozostanie nią aż do igrzysk olimpijskich w Los Angeles. Duda tego nie zmieni. Prezydent mógłby zostać członkiem stałym, co na pozycję Włoszczowskiej nie wpłynie. Taka decyzja zabrałaby jednak byłej kolarce szansę na reelekcję właśnie do roli członka stałego, o którą mogłaby się starać w 2028 roku.

Czy Andrzej Duda trafi do MKOl? Wszystko w rękach piętnastu najważniejszych działaczy

MKOl może mieć 115 członków. 70 to ci stali, których pozycja nie jest związana z pełnieniem jakiejkolwiek funkcji, i w tej grupie jest ograniczenie jednego przedstawiciela na kraj. Listę uzupełniają członkowie tymczasowi, których status jest związany z reprezentowaniem sportowców (15), międzynarodowych federacji sportowych (15) lub krajowych komitetów olimpijskich (15).

„Każda kandydatura na członka MKOl musi zostać zweryfikowana przez komisję wyborczą, a następnie zatwierdzona przez zarząd i poddana pod głosowanie na Sesji MKOl” - przypomina sama Włoszczowska. Nie dodaje, że kluczowy jest tak naprawdę ten drugi punkt. Zarząd, czyli Komitet Wykonawczy, nie jest bowiem związany rekomendacjami komisji i to od niego zależy, czyje nazwiska trafią na Sesję, gdzie – jeśli już do głosowania dojdzie – kandydat jest właściwie zawsze zatwierdzany.