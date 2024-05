Iga Świątek – Aryna Sabalenka zagrają ze sobą po raz piąty w finale

Świątek stoi pierwszy raz przed szansą dubletu, bo po raz pierwszy wygrała turniej w Madrycie. Dwa tygodnie temu w Caja Magica stoczyła jeden z najwspanialszych pojedynków swojej karierze. Po trzech godzinach i 11 minutach walki, broniąc trzech piłek meczowych ograła w finale Arynę Sabalenkę 7:5, 4:6, 7:6 (7).

Przez to, że na Campo Centrale obie zawodniczki spotkają się ponownie w decydującym pojedynku o trofeum, ten mecz nabiera dodatkowego znaczenia. Po dwóch stronach siatki staną dwie najlepsze zawodniczki poprzedniego sezonu, liderka i wiceliderka rankingu WTA. Tę rywalizację nazywa się już klasykiem kobiecego tenisa i nie bez powodu.

Zagrały już ze sobą 10 razy, z czego czterokrotnie w finałach (Stuttgart – 2022, 2023, Madryt – 2023, 2024). Świątek przegrała tylko jeden z tych decydujących turniejowych meczów – w Madrycie przed rokiem.

Idealne warunki dla Igi Świątek

W Rzymie Polka ma prawo czuć się jak u siebie. Na Foro Italico triumfowała dwukrotnie. Ma tu w okolicy ulubione knajpy, kawiarnie, miejsca. Na trybunach wokół przepięknie położonych kortów jest z roku na rok więcej polskich kibiców.

Ale Świątek wygrywa tu tak łatwo i często, bo odpowiadają jej przede wszystkim warunki na tych kortach. Mączka swą strukturą jest podobna do tej na Roland Garros, a na mączce Polka gra po prostu najlepiej. To kolejny sezon, w którym to potwierdza. Na nawierzchni ziemnej wygrała 13 meczów na 14 rozgranych. Jedynej porażki doznała w Stuttgarcie z Kazaszką Jeleną Rybakiną. W Rzymie nie straciła seta.