W środę wpis w sprawie Babiarza opublikował na Twitterze premier RP Donald Tusk. „W sumie nie wiadomo, co było głupsze: komentarz pana Babiarza czy decyzja jego przełożonych. W obu przypadkach olimpijski poziom” – stwierdził szef rządu. „Na szczęście prawdziwe Igrzyska to szpadzistki i siatkarze, nie redaktorzy i dyrektorzy. Brawo Panie i Panowie!” – dodał, nawiązując do brązowego medalu szpadzistek Renaty Knapik-Miazgi, Aleksandry Jareckiej, Martyny Swatowskiej-Wenglarczyk i Alicji Klasik i środowej wygranej polskich siatkarzy z Brazylią.



Dzień wcześniej stanowisko w sprawie zawieszenia Babiarza zajął prezes PiS Jarosław Kaczyński. – Pan redaktor za powiedzenie prawdy, został zawieszony w prawach i żąda się od niego przeprosin. To jest skandal i dowód na to, że zniesiono w Polsce wolność słowa, a Telewizja Publiczna jest miejscem, gdzie tej wolności w sposób radykalny nie ma. To jest przyczynek do tego wszystkiego co dzieje się w kraju – mówił na konferencji prasowej.