Jest apel kolegów z pracy i sportowców ws. Przemysława Babiarza

"Prosimy - My, koledzy z pracy, ale także My, widzowie, kibice i sportowcy - aby Przemysław Babiarz mógł relacjonować igrzyska olimpijskie w Paryżu" - czytamy w apelu do dyrektora generalnego TVP Tomasza Syguta.