Związki sportowe nie chcą Radosława Piesiewicza. Nie wszystkie

Szefowie związków apel wystosowali po spotkaniu z Ministrem Sportu i Turystyki Sławomirem Nitrasem, które odbyło w ubiegłym tygodniu na Stadionie Narodowym.

„Sposób zarządzania komitetem przez Pana uderza w wizerunek PKOl i szeroko pojętego środowiska sportowego, co ma swoje konsekwencje finansowe. Wycofanie partnerów biznesowych to wyraz braku zaufania do Pańskich działań oraz wynik rozmieniania autorytetu PKOl na drobne poprzez działalność sprzeczną z Kartą Olimpijską” – napisali w liście, którego fragmenty opublikował l Onet.

Dlaczego prezesi związków chcą dymisji Radosława Piesiewicza?

Prezesi wykazują szereg nieprawidłowości w działaniu szefa PKOl, m.in.: brak transparentności finansowej, opóźnianie wypłat premii medalistom olimpijskim, niejasność umów sponsorskich ze związkami sportowymi, nadużywanie stanowiska do celów autopromocji. „PKOl, który ma ponad 100-letnią tradycję, za Pana rządów został sprowadzony do roli biura wątpliwej jakości promocji Pańskiej osoby” – napisano odwołując się do ostatniego z zarzutów.

List ma charakter wotum nieufności. Do tej pory ani zarząd PKOl, ani członkowie tej organizacji poza kilkoma medialnymi publikacjami nie nawoływali oficjalnie Radosława Piesiewicza do rezygnacji ze stanowiska.