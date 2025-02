Kiedy powrót Rosji na igrzyska olimpijskie? Kandydaci na szefa MKOl podzieleni

Czytaj więcej Sport Czy igrzyska staną w ogniu? Do olimpijskiej rywalizacji w Los Angeles zostały jeszcze ponad trzy lata, ale gwałtowne pożary w Kalifornii sprawiają, że Amerykanie już dziś obawiają się o igrzyska.

Francuski szef kolarskiej federacji, podobno jeden z faworytów do wyboru na nowego przewodniczącego, również zadeklarował, że „jego celem jest przywrócenie Rosjan do gry”, choć nie określił kiedy to ma nastąpić. Analizował, że to bardzo wrażliwa kwestia, szczególnie wobec sportowców z terytoriów zajętych przez inne kraje.

Watanabe chciałby, żeby „sportowcy ze wszystkich krajów i regionów brali udział w igrzyskach nawet w czasie wojny”. Mocno poparł jednak Ukrainę.

Sebastian Coe: Geopolityka to nie moja odpowiedzialność

Znany z kategorycznego stanowiska wobec Rosji jako szef World Athletics Sebastian Coe dziś reprezentuje bardziej ugodową postawę. Lekkoatletyczna organizacja nie dopuściła sportowców z tego kraju do udziału w igrzyskach i imprezach rangi mistrzowskiej najpierw z powodu systemowego dopingu, a potem ze względu na inwazję na Ukrainę.

- Mamy grupę roboczą dla Rosji i Białorusi, która stale monitoruje sytuację. W marcu złoży raport. W przypadku MKOl zaproponowałbym podobne rozwiązanie – powiedział Coe.