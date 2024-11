Narendra Modi marzy o igrzyskach. Pójdzie na starcie z Arabią Saudyjską i Katarem?

Celem sportowym na 2036 rok jest miejsce w czołowej „piętnastce” klasyfikacji medalowej. Hindusi w Paryżu na podium stali sześć razy, ale mają czas. Japończycy w ciągu 12 lat przed swoimi igrzyskami poprawili dorobek medalowy z 9 do 29, Koreańczycy z 6 do 33, a Chińczycy – z 50 do 100. To też chyba dowód, że igrzyska mogą być zarówno bodźcem do rozwoju, jak i jego ukoronowaniem.