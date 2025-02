Robin van Persie: Artysta z trudnym charakterem

Wybrał Arsenal, który szukał następcy dla zbliżającego się do końca kariery Dennisa Bergkampa.

Van Persie podkreśla, że Bergkamp to jedna z osób, które miały największy wpływ na jego rozwój, podobnie jak Thierry Henry. Nie można zapomnieć o trenerze Arsenie Wengerze, który znalazł dla niego nową pozycję na boisku – przesunął go z lewego skrzydła na środek ataku.

Do Anglii van Persie mógł przyjechać już wcześniej, w 2001 roku. Obserwował go Manchester United. Pech chciał, że główny skaut klubu trafił na mecz, w którym chłopak został wyrzucony z boiska. Sir Aleksowi Fergusonowi przekazał później, że – owszem – ma talent, ale jest niedojrzały.

Na Old Trafford van Persie i tak w końcu się przeniósł – w 2012 roku, już pod koniec kadencji Fergusona. Mimo to zdążył zostać pod jego opieką mistrzem Anglii. Dwa następne sezony nie były już tak udane, Holender leczył kontuzje, aż wreszcie zgodził się na transfer do Fenerbahce Stambuł. Nie ukrywał, że gdyby Ferguson nie przeszedł na emeryturę, grałby w Manchesterze dłużej.

Wyjeżdżając do Turcji, był już piłkarzem nasyconym, choć nie do końca spełnionym. Z Holandią został srebrnym (2010) i brązowym medalistą (2014) mistrzostw świata, ale mundialu ani Euro nie wygrał. Do dziś pozostaje najlepszym strzelcem reprezentacji (50 goli), choć ostatni mecz w kadrze rozegrał w 2017 roku.