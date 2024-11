Doping Igi Świątek. Trzeba z tym żyć

Stężenie wykryte u Świątek jeden z badaczy określił obrazowo: to jakby ktoś wpuścił kilka kropli do olimpijskiego basenu.

Najprostsze rozwiązanie tego problemu - podwyższenie akceptowalnych przez antydoping norm - jest jednak zdaniem tych samych ekspertów ryzykowne, bo grozi otwarciem drogi dla sportowców, którzy zechcą się dopingować w podprogowych mikrodawkach, co już wielokrotnie miało miejsce, gdy normy były wyższe.

Świątek w swym oświadczeniu powiedziała o wielu smutnych sprawach - strachu, stresie, przepłakanych nocach - ale najbardziej poruszający był smutek, gdy przyznawała, że po tej dopingowej historii jej sportowy życiorys już nigdy nie będzie taki, jak przed nią. To jest niestety prawda i jedna z największych gwiazd w historii polskiego sportu musi nauczyć się z tym żyć, a my wraz nią.

Jeśli jej wierzymy, to musimy też zmienić stosunek do jednego z podstawowych kanonów antydopingu, a stanowi on, że niezależnie od wszelkich okoliczności sportowiec odpowiada za to, co znalazło się w jego organizmie. Przypadki Świątek i kajakarki Doroty Borowskiej - oczyszczonej w ostatniej chwili, by mogła wystartować w igrzyskach w Paryżu - świadczą, że to już nie może być niepodważalny dogmat.

Porównanie tych dwóch spraw skłania też do niewesołych refleksji. Znając realia dopingowych procedur, cofnięcie dyskwalifikacji Borowskiej było właściwie cudem, co przyznają polscy dopingowi eksperci, bo zwykle badanie okoliczności wpadki trwa dużo dłużej. Świątek to zupełnie inny kaliber. Ona, podobnie jak Sinner, na wyjaśnienie swojej sprawy mogła wydać nawet miliony dolarów, zaangażować najlepszych prawników (a są już renomowane kancelarie specjalizujące się w obronie oskarżanych o doping sportowców), wynająć sztab ludzi, którzy sprawdzili, w jaki sposób w jej organizmie znalazł się zakazany produkt, skąd pochodził, kto go wyprodukował, zbadać wszystko błyskawicznie w najlepszych laboratoriach. A wszystko to ma kluczowe znaczenie dla wysokości kary lub nawet - jak u Sinnera - o jej braku. To, czy wyjaśnienia te są wiarygodne z punktu widzenia naukowego i faktycznego, przesądza o długości zawieszenia. Ekstremalnie małe stężenie i wiarygodne okoliczności to dziś korona dowodów w sprawach takich, jak Światek czy Sinnera.