Minister sportu i turystyki Sławomir Nitras: Sprawdzamy każdą obietnicę

Czy spółki Skarbu Państwa powinny sponsorować prywatne kluby?

Polski sport bez tych spółek byłby znacznie uboższy. Nie ograniczają się przecież do profesjonalnego sportu, wspierają także powszechny. Wiele z nich ma kompleksowe programy związane z konkretnymi dyscyplinami. Uważam, że model, w którym dana spółka związała się z piłką ręczną czy siatkówką i zaczynała od napisu na koszulce kadry, a dziś współfinansuje system szkolenia, szkoły mistrzostwa sportowego, organizuje zawody amatorskie i na końcu sponsoruje także reprezentację oraz kluby, jest idealny.

To tylko część obrazu…

Jeśli jakiś klub jest „pieszczochem” spółek Skarbu Państwa i nie idzie za tym systemowa praca, to nie jest to rozwiązanie modelowe. Pamiętajmy jednak, że mówimy o niezależnych podmiotach prawa handlowego, które mogły ocenić, że mają z tej perspektywy konkretne korzyści marketingowe i nic mi do tego, choć będę namawiał je do modelu, który uważam za zdrowszy.

Jak ocenia pan zaangażowanie spółek Skarbu Państwa w finansowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego?

PKOl to niezależna organizacja, na której działalność nie mam wpływu. Odpowiada za to, żeby nasza reprezentacja na igrzyskach była dobrze zakwaterowana, ubrana i wyposażona. A także to, jak zaprezentujemy się jako Polska na tle innych. To odpowiedzialne zadanie. Jeśli mogę pomóc, to z pewnością pomogę. Igrzyska są jednak tylko wisienką na torcie, która podsumowuje czteroletnią pracę sportowców, związków i ministerstwa. Musimy więc zachować proporcje, widząc cały ten proces. Jeśli między wierszami mnie pan pyta, czy PKOl powinien być pośrednikiem w przekazywaniu środków ze spółek Skarbu Państwa związkom, to uważam, że nie.

Dlaczego?

Nie rozumiem sytuacji, gdy Polski Związek Towarzystw Wioślarskich przez lata ma umowę ze spółką Skarbu Państwa i nagle zostaje ona zerwana, aby podpisać nową, z PKOl. Komitet ma określone zadania. Jeśli miałby ambicję – a czasami można odnieść takie wrażenie – zostać drugim ministerstwem sportu, to takiego powodu nie widzę. Minister, jako członek rządu, jest wyłaniany w wyborach i ponosi odpowiedzialność za budżet oraz finansowanie sportu. Spółki Skarbu Państwa, które powinny go wspierać, są również elementem polityki państwa. PKOl nie powinien dzielić pieniędzy podatnika. Może się o takie ubiegać na realizację własnych zadań.

Nie widzi pan przestrzeni na dualizm, w którym ministerstwo zajmuje się sportem powszechnym, a komitet olimpijski – zawodowym?

Finansowanie sportu wyczynowego też jest zadaniem państwa i dobrze to realizujemy. To my finansujemy przecież przygotowania do igrzysk. Jeśli PKOl znajdzie swoje własne źródła i zbierze 2-miliardowy budżet od prywatnych sponsorów, to będzie mógł się z nami porównywać, ale jeśli mówimy o środkach zdobytych na bazie koneksji politycznych ze spółek Skarbu Państwa, to wciąż są to pieniądze publiczne. Myślę, że budowa takiego modelu to swego rodzaju prywatyzacja finansowania publicznego.